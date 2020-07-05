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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

10:21 ص الأحد 05 يوليه 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10819 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.79%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.74%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.13% مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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