البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد
10:21 ص الأحد 05 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10819 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.79%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.74%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.13% مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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