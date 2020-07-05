المالية: 31 يوليو آخر موعد لتلقي الحسابات الختامية من الجهات الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن نهاية يوليو الحالي هي آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي الماضي إلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.

وأضاف عواد أنه تم اعتبارا من اليوم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، والدفع الإلكتروني "GPS" لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي 2019-2020؛ حتى يتسنى لهذه الجهات إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي السابق.

وأوضح أنه تم استثناء مصلحتي الضرائب والجمارك من غلق المنظومتين، حيث سيتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذي يتسق مع الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا على القطاعات المتضررة من الجائحة.

وذكر عواد أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.

وأشار إلى أن 30 يونيو الماضي كان آخر موعد لاستحقاق معاملات العام المالي 2019-2020 على منظومة الدفع الإلكتروني "GPS".

وأوضح عواد أنه ستتم تسوية أي مناقلات بنكية للوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وعلى أي باب من أبواب الموازنة العامة بعد هذا التاريخ، خلال العام المالي الحالي 2020-2021، أثناء الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق بين القطاعات المعنية.

وأكد أنه ستتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو 2020، وإدراجها ضمن عمليات العام المالي 2019-2020.

وأضاف عواد أن قطاع الحسابات الختامية سيخصص بريدا إلكترونيا؛ للتواصل مع الهيئات الموازنية لحل أي مشاكل قد تظهر لديها بعد الإغلاق النهائي لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.