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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:11 ص الأحد 05 يوليه 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري السمك البوري

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