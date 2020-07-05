ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.