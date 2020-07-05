التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات شهر يوليو شاملة الزيادات والعلاوات

كتبت- ياسمين سليم:

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة السنوية وإضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وكانت مكاتب البريد وهيئة التأمينات بدأت الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتوقف الصرف يوم الخميس بسبب إجازة ثورة 30 يونيو.

وستعود مكاتب البريد والتأمينات في الصرف اليوم لنفس الفئة أيا كان المبلغ المستحق صرفه شاملا زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وسيصرف أصحاب المعاشات من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه أيام الاثنين والثلاثاء (6-7) من شهر يوليو أيا كان المبلغ المستحق صرفه شاملا زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

فيما سيصرف أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، أيام الأربعاء والخميس (8-9) من شهر يوليو أيا كان المبلغ المستحق صرفه شاملا زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وسيصرف أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشهم أكثر من 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وتتضمن معاشات شهر يوليو زيادة تبلغ قيمتها 14% من قيمة المعاش لكل أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لمستحقي العلاوات الخمس وعددهم 2.4 مليون مستحق، ستضاف قيمة هذه العلاوات أولًا، ثم تحسب الزيادة البالغة 14% على قيمة المعاش بعد إضافة العلاوات الخمس.

وستصرف الوزارة أول دفعة من المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

ويستحق العلاوات الخمس كل من خرج إلى المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو ٢٠١٥.