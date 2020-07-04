وفاة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق.. وعميد كلية الاقتصاد ينعيه

نعى الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب.

وتوفي وزير الاقتصاد الأسبق مصطفى السعيد اليوم السبت.

وقال محمود السعيد: "خالص الدعوات له بالمغفرة والرحمة وأن يجعل الله مثواه الجنة وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه".

وعمل مصطفى السعيد، استاذًا متفرغًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما شغل منصب وزير الاقتصاد من عام 1982 إلى 1985، كما كان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في 2005.

وفي 1980 حصد السعيد جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة.