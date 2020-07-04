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عوض خسائر انفصاله.. جيف بيزوس يربح 57 مليار دولار في 6 أشهر

03:04 م السبت 04 يوليه 2020
عوض خسائر انفصاله.. جيف بيزوس يربح 57 مليار دولار في 6 أشهر

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس

كتب- علاء حجاج:

قفزت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية بقيمة 57 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2020، لترتفع إلى 172 مليار دولار، بحسب قائمة بلومبرج لأغنياء العالم، بفضل زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وكان بيزوس أعطى جزءا من ثروته يقدر بـ 38 مليار دولار لزوجته السابقة ماكينزي بيزوس، في اتفاق طلاق تم خلال العام الماضي، لتدخل بعدها قائمة أغنياء العالم وتحتل حاليًا المركز الـ 18.

وتمكنت ماكينزي بيزوس، طليقة جيف بيزوس، من ربح 17.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل ثروتها إلى 54.6 مليار دولار في المركز الثالث عشر عالمياً.

وتعرضت ثروة بيزوس لعدة خسائر في بداية العام الجاري نتيجة هبوط أسهم الشركة بالبورصة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، قبل أن يعوض خسائره لأرباح نتيجة زيادة مبيعات أمازون بشكل ملحوظ.

وبيزوس هو مؤسس موقع أمازون، أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، تبيع الشركة التي يوجد مقرها في سياتل الكتب والسلع المنزلية والمنتجات الأخرى من خلال موقعها الإلكتروني الرائد.

كما أنها تتحكم في سلسلة بقالة Whole Foods وتقدم خدمات الحوسبة السحابية وتدفق الفيديو، وسجلت أمازون إيرادات بلغت 281 مليار دولار في عام 2019.

جيف بيزوس شركة أمازون فيروس كورونا ماكينزي بيزوس البورصة الأمريكية

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