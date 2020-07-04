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إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي الماضي

01:55 م السبت 04 يوليه 2020
إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي الماضي

قناة السويس

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة قناة السويس اليوم السبت إن إيرادات القناة انخفضت بقيمة طفيفة لتبلغ 5.72 مليار دولار في العام المالي الماضي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6% على أساس سنوي في مايو فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

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