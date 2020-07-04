تنظيم الاتصالات: 13.5 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية عبر المحمول بنهاية مايو

كتب- علاء حجاج:

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن عدد المحافظ الإلكترونية عن طريق الهاتف المحمول وصل إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريًا وذلك بنهاية مايو الماضي.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرًا اليوم السبت عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فكانت خدمات الإيداع والسحب النقدي والتحويلات هي أكثر 3 خدمات استخدامًا في تلك المعاملات من قبل المشتركين.

وقال التقرير إن عمليات الإيداع والسحب النقدي استحوذت على 35% من العمليات التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول شهريًا، وكانت تتم أما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

أما التحويلات المالية فقد استحوذت على 33% من العمليات الشهرية التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وهي خدمة يقوم العميل من خلالها تحويل مبلغ مالي من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة الإلكترونية أخرى.

خدمة شحن رصيد الهاتف المحمول استحوذت على 26% من إجمالي العمليات التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية شهريًا، بحسب تقرير تنظيم الاتصالات.

وعن التوزيع الجغرافي لاستخدام المحافظ الإلكترونية، قال تقرير تنظيم الاتصالات إن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية استحوذت على 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وقال التقرير إن الخدمة منتشرة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عامًا.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب، فودافون 62.7%، وأورنج 25%، واتصالات 12%، ووي0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، وأورانج 8.5%، واتصالات 4.5%، ووي 0.5%.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ عدة مبادرات مؤخرا لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية ومنها، إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيهًا وما فوقها، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.

كما تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.

كما أتاح تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، باستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة)، مما أدى إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة في شهرين فقط، ليرتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 12.3 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية في مايو 2020.

كما أقر تنظيم الاتصالات زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه يومياً إلى 30 ألف جنيه، والرصيد من 10 آلاف جنيه إلى 50 الف جنيه، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التي يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جنيهًا.