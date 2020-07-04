أونكتاد: 1.2 تريليون دولار خسائر متوقعة للسياحة في العالم.. ومصر ضمن أكثر الدول تأثرًا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن تكون مصر ضمن أكثر 15 دولة في العالم ستخسر نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تداعيات فيروس كورونا على السياحة.

وقال التقرير إن مصر قد تخسر 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ومصر ضمن قائمة تضم إسبانيا وتايلاند وماليزيا والمغرب والبرتغال وإيرلندا وجنوب أفريقيا واليونان، كلهم سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول نتيجة تراجع السياحة.

ويقول التقرير إن قطاع السياحة العالمي كان ضمن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشدة جراء انتشار فيروس كورونا.

ونتيجة انتشار فيروس كورونا أغلقت الدول حدودها وتوقفت حركة السفر والسياحة لمدة نحو 3 أشهر، قبل أن تعود معظم دول العالم للفتح التدريجي لحركة السفر والطيران في بداية الشهر الجاري.

وتوقع تقرير أونكتاد أن يخسر الناتج المحلي العالمي نحو 1.17 تريليون دولار نتيجة تأثر السياحة العالمية بانتشار فيروس كورونا وفقًا لسيناريو متفائل أعدته.

وتشير توقعات التقرير إن هذه الخسائر سترتفع في حال امتد الإغلاق بين الدول إلى ما بين 8 إلى 12 شهرًا ليخسر الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.3 تريليون دولار، مشيرة إلى أن هذا السيناريو هو الأشد سوءًا.

والسياحة واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا كما أنها عنصرا هامًا لقيادة النمو الاقتصادي والتطوير، كما أنها مصدر ضخم للوظائف في العالم، وفقًا للتقرير.

توقعت منظمة السياحة العالمية خسارة ما بين 850 مليون إلى 1.1 مليار سائح بعوائد تبلغ 910 ملايين دولار إلى 1.1 تريليون دولار، ونحو 100 إلى 120 مليون وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتوقف على إعادة فتح الحدود في يوليو الجاري وسبتمبر وديسمبر المقبلين.