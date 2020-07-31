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إنفاق المستهلكين الأمريكيين يرتفع للشهر الثاني في يونيو

04:49 م الجمعة 31 يوليه 2020
إنفاق المستهلكين الأمريكيين يرتفع للشهر الثاني في يونيو

أرشيفية

القاهرة – وكالات:

زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، ليهيئ الاستهلاك لانتعاش في الربع الثالث، على الرغم من أن التعافي قد يكون محدودا بسبب ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 وانتهاء إعانة بطالة ممددة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 5.6 بالمئة في الشهر الماضي من قفزة قياسية بنسبة 8.5 بالمئة في مايو مع إعادة فتح المزيد من الشركات.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 5.5% في يونيو.

إنفاق المستهلكين الأمريكيين يونيو وزارة التجارة الأمريكية

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