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جنون الذهب يستمر في مصر.. والجرام يرتفع 75 جنيهًا بأسبوعين

03:10 م الجمعة 31 يوليه 2020
جنون الذهب يستمر في مصر.. والجرام يرتفع 75 جنيهًا بأسبوعين

مشغولات ذهبية

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر نحو 75 جنيهًا خلال 15 يومًا، بعدما ارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 877 جنيهًا للجرام، مقابل 8.2 جنيه قبل أسبوعين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو ألف واثنين جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، ما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1967.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:58 بتوقيت جرينتش بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسع جلسات أمس الخميس. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1961.30 دولار.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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