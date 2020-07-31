الأوكازيون الصيفي ينعش مبيعات الملابس بموسم عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الأوكازيون الصيفي نشط مبيعات محلات الملابس في موسم عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي اعتباراً من الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.

وأضاف حسن، أن مبيعات المحلات هذا العيد أفضل بكثير من عيد الفطر الماضي، والذي تضررت مبيعاته كثيرا بسبب قرارات حظر التجول وإغلاق المحلات التجارية لمواجهة أزمة كورونا.

وكانت مبيعات الملابس خلال عيد الفطر الماضي شبه منعدمة، وذلك بسبب حظر كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

ووفقا لقول حسن، فإن نسبة التخفيضات على الملابس بالأوكازيون الصيفي هذا الموسم تتراوح بين 30 و40% بحسب الموديل.

وتوقع حسن أن تزيد نسبة المبيعات وتنشط أكثر بالمحلات حتى بعد العيد، وذلك بعد مشاركة نحو 3 آلاف محل ملابس بمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك المحلي.

وأطلقت الحكومة، الأحد الماضي، مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.