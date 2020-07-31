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إحالة مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر للتحقيق بسبب صلاة العيد

12:57 م الجمعة 31 يوليه 2020
إحالة مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر للتحقيق بسبب صلاة العيد

إحالة مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر للتح

الأقصر- محمد محروس:

أحال حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وكيل المديرية للشباب، ومدير إدارة إسنا للشباب والرياضة مدير مركز شباب النواصر بمدينة إسنا جنوب المحافظة، للتحقيق بعد انتشار صور على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" لعدد من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمركز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

واختفى الزحام في شوارع الأقصر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت الشوارع سيولة مرورية وغابت التجمعات لعدم إقامة صلاة العيد وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

مظاهر الاحتفالات الاعتيادية اختفت من محافظة الأقصر، نظرًا لإغلاق الحدائق والمتنزهات والأماكن التي يمكن أن تحدث بها تجمعات.

والتزم غالبية المواطنين منازلهم، ولم يذهبوا لزيارة المقابر كعادتهم في الأعياد، وأغلقت الحدائق والمتنزهات أبوابها، فيما انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع.

وأكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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حفني بركات وزارة الشباب والرياضة الأقصر صلاة العيد عيد الأضحى

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