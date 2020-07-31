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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام عيد الأضحى

12:12 م الجمعة 31 يوليه 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام عيد الأضحى

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار الطماطم والفاصوليا والفلفل، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 2 و 4.4 جنيه، بزيادة 20 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 19 و 25 جنيها، بزيادة جنيهين و 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البامية بين 18 و 20 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و 7 جنيهات ، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 11 و 15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و 20 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة الطماطم البطاطس البصل الكوسة

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