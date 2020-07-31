تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام عيد الأضحى
كتبت – شيماء حفظي:
زادت أسعار الطماطم والفاصوليا والفلفل، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 2 و 4.4 جنيه، بزيادة 20 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه، بزيادة 20 قرشا.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 19 و 25 جنيها، بزيادة جنيهين و 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
البامية بين 18 و 20 جنيها، بزيادة 2 جنيه.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و 7 جنيهات ، بزيادة جنيه.
التفاح البلدي بين 11 و 15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و 20 جنيها، بتراجع جنيهين.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
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