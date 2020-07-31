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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور في عيد الأضحى

11:56 ص الجمعة 31 يوليه 2020
ارتفاع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور في عيد الأضحى

سعر السمك البلطي

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار السمك البلطي في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار السمك البوري اليوم عند مستوى الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع جنيهين، ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و 24 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

السمك البلطي عيد الأضحى سوق العبور أسعار السمك

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