اقتصاد ألمانيا ينكمش 10.1% في الربع الثاني من 2020

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات أولية، اليوم الخميس، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 10.1% في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة والصادرات خلال جائحة "كوفيد-19"، بحسب وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني "هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970".

كما تظهر أرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه على أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي 11.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش الناتج القومي تسعة بالمئة على أساس فصلي، و11.3 بالمئة على أساس سنوي استنادا إلى بنود معدلة في ضوء عوامل موسمية.