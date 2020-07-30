اقتصاد ألمانيا ينكمش 10.1% في الربع الثاني من 2020
القاهرة- وكالات:
أظهرت بيانات أولية، اليوم الخميس، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 10.1% في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة والصادرات خلال جائحة "كوفيد-19"، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني "هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970".
كما تظهر أرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه على أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي 11.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش الناتج القومي تسعة بالمئة على أساس فصلي، و11.3 بالمئة على أساس سنوي استنادا إلى بنود معدلة في ضوء عوامل موسمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93356
عدد المصابين
-
37025
عدد المتعافين
-
4728
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16849365
عدد المصابين
-
9871808
عدد المتعافين
-
662648
عدد الوفيات
إعلان