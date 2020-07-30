"الرقابة على الواردات" تستقبل 82.4 ألف رأس حيوانات حية استعدادا للعيد

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنها، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كثفت من جهودها لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التي يتم استيرادها لأغراض الاستهلاك المحلي، حيث استقبلت الهيئة 82 ألف و401 رأس حيوانات حية (أبقار وجمال) وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول رسائل الحيوانات الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال النصف الأول من العام الجاري وعيد الأضحى المبارك.

وأكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق.

وقال إن جهود التأكد من مطابقة الرسائل للمواصفات تتم من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية وبصفة خاصة على الرسائل المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك المصري.

وأضاف جابر أن رسائل الحيوانات الحية تم استيرادها من 11 دولة تضمنت البرازيل، وألمانيا، وهولندا، والمجر، والولايات المتحدة، وكولومبيا، والسودان، وأوكرانيا، وجنوب أفريقيا، والصومال، والإمارات العربية المتحدة.