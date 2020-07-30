تعيين عمر الحمامصي رئيسا تنفيذيا لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اليوم الخميس، تعيين عمر الحمامصي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن عمر الحمامصي سينضم إلى شركة أوراسكوم للتنمية مصر من شركة ماكينزي وشركاه "McKinsey & Company"، حيث يعمل كشريك رئيسي في مكتب الشرق الأوسط وكان سابقًا في مكتب بلجيكا خلال 18 عامًا في "ماكينزي -McKinsey".

وبحسب البيان، قاد الحمامصي العديد من الأعمال في مجال النقل والسفر، كما تركز عمله على قيادة التحولات الشاملة للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط وأوروبا، وعمل على عدد من عمليات الاستحواذ الخارجية لهذه الشركات.

وامتد عمل الحمامصي في "ماكينزي" إلى العديد من القطاعات التي تشمل الاستراتيجية والتسويق والمبيعات والإدارة التشغيلية والتمويل.

وقبل انضمامه إلى ماكينزي، عمل الحمامصي لمدة ست سنوات في "AT&T’s Bell Labs" في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يدير فريقًا هندسيًا عالميًا لتطوير المنتجات اللاسلكية.

وحصل الحمامصي على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد، وشغل أيضا منصب عضو مجلس الإدارة الإقليمي لـ "إنجاز العرب- Injaz Al-Arab" (عضو المؤسسة العالمية Junior Achievement)، وهي منظمة شبابية غير هادفة للربح تركز على تعليم الشباب حيث يقود الحمامصي لجنة عمليات المجلس.

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH): "بعد عملية بحث شاملة ودقيقة، يسعدنا الترحيب بعمر الحمامصي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد لشركة أوراسكوم للتنمية مصر. حيث أن لديه خبرة عمل ممتازة والحافز لمساعدة الشركة على مواصلة عملية التحول الاستراتيجي ونقلها إلى المستوى التالي من النمو والتطور".

وأضاف: "تميزت فترة عمل عمر الحمامصي التي تبلغ 18 عامًا في McKinsey بالأداء المتميز. لقد أظهر موهبة رائعة وحكمًا سليمًا فيما يفعله. أنا ومجلس الإدارة على ثقة تامة أنه الشخص المناسب لقيادة الشركة في المستقبل، ونتطلع إلى العمل معه ومع الفريق التنفيذي خلال السنوات القادمة لمواصلة النمو الاستثنائي لأعمالنا".

وقال سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر: "أود أن أرحب بانضمام عمر الحمامصي للشركة. ستكون خبرته المتنوعة في المجالات المختلفة بالإضافة إلى تعدد علاقاته التجارية والحكمة في اتخاذ القرارات إضافة كبيرة للشركة مما سيعزز نموها في الفترة القادمة".

وعلق عمر الحمامصي قائلاً: "إنني متحمس لفرصة البناء على الأساس القوي والتطور المتواصل الذي حققه فريق أوراسكوم للتنمية، وإنني أتطلع لقيادة الشركة خلال المرحلة القادمة من تطويرها الاستراتيجي وتوسعها".

وقالت الشركة إن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد يمثل نهاية المهام المؤقتة التي تم تعيينها في فبراير 2020 للمرحلة الانتقالية، موضحة أن عبد الحميد أبو يوسف الذي شغل منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة، سيتولى المنصب الجديد كرئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم لإدارة الفنادق (OHM) "شركة إدارة الفنادق بالمجموعة".

وسوف يستمر أشرف نسيم، الذي تولى منصب العضو المنتدب التنفيذي، في منصبه كرئيس القطاع المالي للشركة، بحسب الشركة.

وقال سميح ساويرس: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر عبد الحميد أبو يوسف وأشرف نسيم على توليهم الفوري لمهامهم في تلك الفترة الحرجة وعملهم الجاد والتزامهم في قيادة الشركة وتحقيق الاستقرار فيها خلال أصعب الأوقات في أعقاب الخسارة المفاجئة للرئيس التنفيذي القيادي السابق للشركة، إلى جانب الظروف الاستثنائية بسبب وباء كورونا Covid-19 غير المسبوق".

وقال سامي سعد: "لقد كان من دواعي سروري العمل مع عبد الحميد أبو يوسف وأشرف نسيم خلال الفترة الماضية وأود أن أشكرهم على التزامهم ومساهماتهم الفعالة للشركة من خلال أدوارهما المؤقتة والمساعدة بنجاح في تنفيذ أهداف الشركة الاستراتيجية خلال تلك الأوقات العصيبة".