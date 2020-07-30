ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليصل إلى بين 20 و24 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح 42 و48 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.