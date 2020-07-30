الشركة العامة للبترول تحقق رقما قياسيا لإنتاجها من الزيت الخام



كتب- مصطفى عيد:

حققت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، رقما قياسيا لإنتاجها من الزيت الخام تخطى 62 ألف برميل يوميا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام 1957، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن تحقيق هذا الرقم القياسي في الإنتاج يجسد النجاح في تنفيذ برنامج العمل المتكامل في حقول الشركة المختلفة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية، وخليج السويس، وسيناء، على الرغم من التحديات التي واكبت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن برنامج العمل المنفذ استهدف تكثيف الأنشطة المختلفة كعمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج، فضلا عن تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة.

وذكرت أن البرنامج يشير إلى ارتفاع مؤشر أداء الشركة في مجال السلامة والبيئة من 78% إلى 92% نتيجة تطبيق برامج عاجلة لدعم كافة النواحي الخاصة بذلك وتطويرها وفقا لاستراتيجية الوزارة في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن هذا النجاح يعد خطوة كبيرة على طريق تحقيق طموحات استمرار الزيادة في الإنتاج الفترة المقبلة، حيث يجري العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية لدعم الإنتاج من حقول الشركة العامة للبترول.

وبحسب البيان، تشمل هذه المشروعات مشروع تنمية كشف "HF36/5" بمنطقة أبو سنان بصحراء مصر الغربية، والمخطط الانتهاء منه خلال النصف المتبقي من عام 2020، وكذلك العمل على مشروع للتعجيل بالإنتاج من كشفي منطقة خليج السويس "HH 83/2"، وجنوب الحمد.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروع خط الغاز بمنطقة بحار وربطه بتسهيلات شركة البحرينية لمشتقات الغاز في إطار الاستغلال الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة من إنتاج الغاز، حيث من المخطط الانتهاء منه خلال 6 شهور، وفقا للبيان.

وتستهدف الشركة من المشروع المساهمة في زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات باعتباره من أهم عناصر البنية الأساسية القادرة على استيعاب زيادة إنتاج الآبار، بحسب البيان.