تفاصيل وشروط فتح حساب توفير لأول مرة في 12 بنكا

كتبت- منال المصري:

تبدأ رغبة أي شاب أو مواطن في في الانضمام لعملاء البنوك عبر فتح حساب توفير عادي أو جاري في أي بنك يستهدف التعامل معه، لتكون أول خطوة في التعامل مع أي بنك في طلب قرض أو شراء شهادة، أو السحب والإيداع من رصيده، أو إصدار شيكات بنكية وخلاف ذلك.

ويتيح حساب التوفير العادي في البنوك خدمات متعددة مثل إمكانية السحب والإيداع، والتحويل، وإصدار شهادات ادخار، وكذلك إصدار بطاقة دبت كارد، للتعامل إلكترونيا بالسحب والإيداع والشراء عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو ماكينات بوينت أف سيل (POS) لدى التجار.

ويحدد البنك شروط ميسرة للموافقة على فتح حساب توفير للعميل تشمل:

- لايقل سن العميل عن 21 عاما، ولكن تتيح بعض البنوك حسابات توفير عادية للشباب يبدأ من سن 16 عاما حتى 28 عاما.

- توافر رقم قومي ساري.

- إيصال مرافق حديث.

- شرط تدوين الوظيفة على الرقم القومي، وفي حال عدم وجودها تقديم شهادة إثبات دخل، ودون ذلك لا يتم الموافقة على فتح الحساب.

ويضع كل بنك حدا أدنى لفتح حساب التوفير، وكذلك مصاريف إدارية سواء لفتح الحساب لأول مرة، أو مصاريف دورية كل 3 شهور، أو شهرية في بعض البنوك الخاصة، ويتم إصدار دبت كارد مع حساب التوفير للتعامل بالسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي.

ويعرض مصراوي خطوات فتح حساب التوفير العادي لأول مرة في أهم 12 بنكا كالتالي:

1- البنك الأهلي المصري:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

الحد الأدنى لبدء استحقاق الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه بجنيه دون ذلك لايتم احتساب فائدة.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: 50 جنيه بالإضافة إلى 4 جنيهات دمغات.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: 50 جنيها لإصدار الكارت.

دورية كشف الحساب: 50 جنيها تنقسم إلى 30 جنيها و20 جنيها مصاريف إدارية.

تجديد دبت كارد: 50 جنيها سنويا.

2- بنك مصر:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه.

الحد الأدنى لبدء احتساب الفائدة: 1500 جنيه دون ذلك لايتم احتساب فائدة.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 55 جنيها شاملة رسوم الدمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: 30 جنيها إصدار الكارت ويتم تجديده سنويا بنفس القيمة.

دورية كشف الحساب: تبلغ 55 جنيها كل 3 شهور مقسمة بين 35 جنيها دورية كشف حساب، و20 جنيها مصروفات إدارية.

مصاريف تجديد دبت كارد: 30 جنيه سنويا.

3- بنك القاهرة:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جيه كحد أدنى.

الحد الأدىي لبدء استحقاق الفائدة: 5 آلاف جنيه دون ذلك لايتم احتساب فائدة.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 40 جنيها شاملة الدمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: 30 جنيها، ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: 50 جنيها كل 3 شهور.

مصاريف تحديد دبت كارد: 30 جنيه سنويا.

4-البنك التجاري الدولي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 20 ألف جنيه.

الحد الأدنى لبدء احتساب الفائدة: 20 ألف جنيه دون ذلك لايتم احتساب فائدة.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 50 جنيها بالإضافة إلى جنيه دمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: تبلغ 50 جنيها إصدار.

دورية كشف الحساب: تبلغ 100 جنيه سنويا.

مصاريف تجديد دبت كارد: 50 جنيه سنويا.

5- بنك HSBC:

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 10 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لبدء احتساب الفائدة: 10 الأف جنيه.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 30 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: تبلغ 40 جنيها للكارت العادي.

دورية كشف الحساب: 30 جنيها كل 3 أشهر.

مصاريف تجديد الدبت كارد: 40 جنيه سنويا.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 5 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لبدء احتساب الفائدة: 5 آلاف جنيه.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة : تبلغ 30 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: 30 جنيها.

دورية كشف الحساب: 15 جنيها كل 3 شهور بالإضافة 8 جنيهات شهريا مصاريف إدارية، و3 جنيهات تكلفة رسائل عن الحركة على الحساب شهريا، ليصل الإجمالي 192 جنيها في السنة.

مصاريف تجديد الدبت كارد: 30 جنيه سنويا.

7- بنك الإسكندرية:

الحد الأدنى لفتح حساب التوفير: ألف جنيه.

الحد الأدنى للحساب لاحتساب الفائدة: يقدم البنك حسابين الأول حساب توفير عادي الحد الأدنى ألف جنيه لاحتساب الفائدة، والثاني حساب توفير بلس 10 آلاف جنيه الحد الأدنى لاحتساب الفائدة، والنوع الثاني مميز في نسبة الفائدة ودورية صرف العائد.

مصاريف فتح الحساب: تقدر بقيمة 30 جنيها.

مصاريف إصدار دبت كارد لأول مرة: تقدر بقيمة 50 جنيها.

دورية كشف الحساب: 25 جنيها كل 3 شهور.

مصاريف تجديد دبت كارد: 30 جنيه سنويا.

8-بنك الإمارات دبي الوطني:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 الأف جنيه.

الحد الأدنى لرصيد الحساب لاستحقاق فائدة: 5 آلاف جنيه دون ذلك لايستحق أي عائد.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 50 جنيها.

مصاريف إصدار دبت كارد: 30 جنيها الكارت العادي ويتم تجديده 50 جنيها مع نهاية مدة الكارت.

دورية كشف الحساب: تتراوح بين 5 جنيهات، أو30 جنيها حسب شهري أو ربع سنوي.

9- بنك أبوظبي الأول:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للحساب لاستحقاق الفائدة: 10 الأف جنيه.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 50 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: 50 جنيها.

دورية كشف الحساب: تبلغ 25 جنيها شهريا.

مصاريف تجديد دبت كارد: 50 جنيه سنويا.

10-بنك كريدي أجريكول:

الحد الأدنى لفتح الحساب واستحقاق العائد: 3 آلاف جنيه.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: 100 جنيه.

مصاريف إصدار كارت دبت لأول مرة: 100 جنيه.

دورية كشف الحساب؛ تتاج مجانا على موقع البنك باستخدام الرقم التعريفي والسري للعميل أو مقابل 15 جنيها شهريا من الفرع.

مصاريف تجديد دبت كارد: 60 جنيه سنويا.

11-التجاري وفا بنك أيجيبت:

الحد الأدنى لفتح الحساب : تتباين حسب نوع الحساب المقسم إلى 3 أنواع:

النوع الأول حساب التوفير وفا سيفر: 5 الأف جنيه كد أدني لفتح الحساب لأول مرة، ويصرف العائد شهريا.

النوع الثاني هاي ريت سيفنج: ألف جنيه الحد الإدني لفتح الحساب لأول مرة، ويتم صرف العائد كل ربع سنة.

النوع الثالث إن ستنتج سيفنج: 10 آلاف جنيه أقل مبلغ لفتح الحساب لأول مرة، ويتم صرف العائد شهريا.

12- بنك عوده:

يقدم حسابات توفير متعددة وأهمهم حسابين:

الأول حساب التوفير العادي: 500 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب، يصرف العائد كل 3 شهور.

النوع الثاني ديمون سيفنج: 10 آلاف جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب، ويصرف العائد كل 3 شهور.

أقل مبلغ في الحساب لابد استحقاق العائد: يحسب البنك فائدة على أي مبلغ بالحساب دون وضع قيود على حدود الحسابات.

مصاريف فتح الحساب لأول مرة: 50 جنيها على أي حساب.

مصاريف دورية: 10 جنيه شهريا، و50 جنيها مراسلات ورقية على مقر العميل كل 3 شهور، أو دون مصاريف في حال طلبه تلقيها على عنوانه الإلكتروني.

مصاريف إصدار كارت الدبت: 50 جنيها على الكارت الكلاسيك و100 جنيه على الكارت التيتانيوم، و150 جنيها على الكارت البلاتينيوم، ويتولى البنك تحديد الكارت المناسب للعميل حسب قيمة حسابه.

مصاريف تجديد الدبت كارد سنويا: نفس مصاريف الإصدار دون تغيير.

