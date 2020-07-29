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حديد عز ترفع أسعارها 570 جنيها لشهر أغسطس

09:55 م الأربعاء 29 يوليه 2020
حديد عز ترفع أسعارها 570 جنيها لشهر أغسطس

حديد عز

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة حديد عز عن أسعارها الجديدة للموزعين لشهر أغسطس وقدرها 9,750 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة بزيادة بلغت 570 جنيها عن أقل سعر وصلت اليه في يوليو وهو 9,180 جنيها شامل الضريبة.

وقالت حديد عز إن أسعارها الجديدة قطعية أي بدون حوافز.

وذكرت الشركة إن هذه الزيادة التي تأتي بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية، جاءت بسبب الارتفاع في أسعار الخامات من خام حديد وخردة وبيليت بعد أن بدأت الأسواق العالمية – وخاصة الصين – في التعافي من ڨيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى زيادة الطلب.

وكانت أسعار البيليت قد قفزت في الفترة الأخيرة 45 دولار لتصل إلى 390 دولار فوب كما ارتفعت أسعار الخردة 25 دولار لتصل إلى 240 دولار فوب منذ منتصف مايو وكذلك خام الحديد الذي ارتفع 25 دولار ليصل إلى 110 دولار سيف الصين.

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