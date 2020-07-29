مساعد وزير المالية يرد على ارتفاع أسعار السلع ضمن مبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، لمصراوي، إن أسعار المنتجات داخل مبادرة "مايغلاش عليك"، تحتوي على تخفيضات تصل إلى 20%، ولا صحة لما يتم تداوله حول ارتفاع الأسعار.

وأطلقت الحكومة يوم الأحد الماضي، مبادرة رئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عددًا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وطالب عبد الفتاح المواطنين، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إذا تم ملاحظة ارتفاع سعر سلعة مقارنة بأسعارها قبل المبادرة.

وأضاف عبد الفتاح، أن جهاز حماية المستهلك سيراجع كافة المستندات وأوراق الشركة والمصنع ومقارنتها بالأسعار التي تبيع بها داخل المبادرة، وإذا ثبت أي تلاعب سيتم شطب المصنع من المبادرة نهائيا.

وبحسب عبد الفتاح، فإن هناك أرقام على الموقع الإلكتروني للمبادرة، إذا لاحظ أي مواطن ارتفاع في سعر أي سعلة يتصل على الخط الساخن للمبادرة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه سيتم تقييم المبادرة، قبل انتهاءها، فأما أن تمتد 3 شهور أخرى، أو أن تعاد مرة أخرى بعد فترة.

وبحسب عبد الفتاح، أنه تم تسجيل 144 مصنعًا ونحو 1250 تاجرًا ونحو4200 سلعة، حتى الآن، للمشاركة في المبادرة وتقديم تخفيضات للمواطنين.