أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

20 % زيادة في الطلب على الخضراوات والفاكهة قبل عيد الأضحى

01:26 م الأربعاء 29 يوليه 2020
20 % زيادة في الطلب على الخضراوات والفاكهة قبل عيد الأضحى

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك زيادة في الطلب على شراء الخضروات والفاكهة من قبل المواطنين بالأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وأضاف النجيب، أنه خلال إجازة العيد يغلق جميع التجار محلاتهم، لذا يلجأ المواطنين قبل كل كل عيد إلى شراء ما يكفيهم من الخضراوات والفاكهة خلال فترة الإجازة.

وذكر النجيب، أنه مع زيادة الطلب حدثت زيادات طفيفة في أسعار بعض الأصناف مثل الفاصوليا والبامية والكوسة.

ووفقا لبيانات موقع سوق العبور اليوم الأربعاء، فإن سعر كيلو الفاصوليا ارتفع إلى بين 19 و25 جنيها، بزيادة قدرها جنيهين، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة قدرها 2.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو البامية بين 17 و19 جنيها، بزيادة قدرها جنيهين عن أول أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقال النجيب، إن هذه الارتفاعات في بعض الأصناف ستعود للتراجع مرة أخرى بعد إجازة عيد الأضحى مرة أخرى.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن باقي الأصناف من الخضراوات والفاكهة تشهد استقرار بالأسعار مع وفرة من المعرض منها.

حاتم النجيب شعبة الخضراوات عيد الأضحى

الخبر التالى:

مساعد وزير المالية يرد على ارتفاع أسعار السلع ضمن مبادرة "مايغلاش عليك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه