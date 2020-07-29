20 % زيادة في الطلب على الخضراوات والفاكهة قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك زيادة في الطلب على شراء الخضروات والفاكهة من قبل المواطنين بالأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وأضاف النجيب، أنه خلال إجازة العيد يغلق جميع التجار محلاتهم، لذا يلجأ المواطنين قبل كل كل عيد إلى شراء ما يكفيهم من الخضراوات والفاكهة خلال فترة الإجازة.

وذكر النجيب، أنه مع زيادة الطلب حدثت زيادات طفيفة في أسعار بعض الأصناف مثل الفاصوليا والبامية والكوسة.

ووفقا لبيانات موقع سوق العبور اليوم الأربعاء، فإن سعر كيلو الفاصوليا ارتفع إلى بين 19 و25 جنيها، بزيادة قدرها جنيهين، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة قدرها 2.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو البامية بين 17 و19 جنيها، بزيادة قدرها جنيهين عن أول أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقال النجيب، إن هذه الارتفاعات في بعض الأصناف ستعود للتراجع مرة أخرى بعد إجازة عيد الأضحى مرة أخرى.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن باقي الأصناف من الخضراوات والفاكهة تشهد استقرار بالأسعار مع وفرة من المعرض منها.