كورونا يخفض أرباح ايديتا 44% بالنصف الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة ايديتا للصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44% بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتراجع الإيرادات.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أرباح الستة شهور الأولى من العام الجاري تراجعت إلى 93.8 مليون جنيه مقابل 167.8 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن إيرادات النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 6.1% لتسجل 1.7 مليار جنيه،

وقالت الشركة، إن نتائج النصف الأول تعكس تأثير تداعيات كورونا، والإجراءات الوقائية والتي شملت فرض حظر التجول في البلاد، وإغلاق جميع المدارس والجامعات مع حظر التجمعات، ما أدى إلى انخفاض الكميات المباعة.

وانخفضت الكميات المباعة في الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 10.5%، بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل سنوي 5% إلى 1.55 جنيه للعبوة، وهو ما ساهم في الحد من أثر هذا التراجع، بحسب البيان.

وايديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.