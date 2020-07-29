شعبة الدباغة: توقعات بتراجع أسعار الجلود بعد موسم عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود والمدابغ بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع تراجع أسعار الجلود بعد موسم عيد الأضحى، خاصة في ظل وفرة من المعروض الآن وتراجع الطلب عليه.

وأضاف مهران، أنه يتوقع أن تتكرر أزمة إلقاء الجلود بصناديق القمامة مثلما حدث العام الماضي، لتراجع الطلب عليه.

وأدى الانخفاض الكبير في أسعار الجلود العام الماضي في مصر إلى دفع الكثير من الجزارين إلى التخلص من جلود الأضاحي في صناديق القمامة، وفقا لقول لعبد الرحمن الجباس، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

وذكر مهران، أن سعر الجلد البقري يبلغ في المتوسط 100 جنيه، بينما يصل متوسط سعر الجلد الجاموسي 110 جنيهات و120 جنيها بالمدابغ.

وقال مهران في وقت سابق، إن أزمة كورونا أدت إلى تراجع الطلب على الجلود سواء بالسوق المحلي أو للتصدير مع وفرة المعروض.

وتراجعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 42.5% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأظهر التقرير الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية؛ أن صادرات الجلود والملابس الجلدية سجلت 26.266 مليون دولار في مقابل 45.699 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.

وبحسب التقرير تراجعت صادرات القطاع، خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 9.4% لتسجل 3.317 مليون دولار مقابل 3.720 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف التقرير "شهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا بنسبة 35.6% بصادرات الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية لتسجل 17.564 مليون دولار في مقابل 27.273 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019".

وأرجع المجلس التراجع إلى التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والتي ازدادت خلال الربع الثاني من العام الجاري سواء على المستوى المحلي ما استدعى مضاعفة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وفرض حظر التجوال بتوقيتات مختلفة.

وأدت الإجراءات إلى تقليل أعداد العمال بالمصانع وخفض ساعات العمل، فضلا عن تأثيرها على حركة التجارة العالمية نتيجة الإجراءات المماثلة في البلاد الأخرى بحسب التقرير.

ومع وفرة المعروض وتراجع الصادرات الجلود تطالب شعبة الجلود وزارة الصناعة والتجارة بفتح التصدير للجلد "الوايت بلو" مرة أخرى، بعد وقف تصديره منذ 2011، وفقا لقول مهران.

وبحسب مهران، فإن الجلد الوايت بلو هو الجلد الخام، الذي لم تتم عليه عمليات دباغة ويمكن الاحتفاظ به لعدة سنوات.