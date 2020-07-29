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كيلو الإنتركوت يصل لـ160 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

12:20 م الأربعاء 29 يوليه 2020
كيلو الإنتركوت يصل لـ160 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

اللحوم

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم البلدي تتراوح بين 120 و160 جنيهًا للكيلو، من محافظة لأخرى.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي في المحافظات المنتجة كأسيوط والمنيا وبني سويف يصل إلى 120 جنيهًا، أما في المحافظات المستهلكة كالقاهرة والإسكندرية، تبدأ من 130 جنيهًا.

وأشار عبد الباسط، إلى أن هناك قطعيات من اللحوم تصل إلى 160 جنيهًا للكيلو، وهي "الوش والسمانة والإنتركوت والفلتو"، وهي قطعيات مميزة.

وتابع عبد الباسط أن هناك قطعيات سعرها 150 جنيهًا للكيلو وهي "الموزة والكولاطة".

ويتراوح سعر باقي قطعيات اللحم الكندوز، التي تصلح للسلق، بين 130، و140 جنيهًا، بحسب عبد الباسط.

وأضاف عبد الباسط، أن سعر كيلو اللحم الضأن بين 130 و160 جنيهًا، في القاهرة الكبرى.

ويتراوح سعر اللحم الجاموسي، بين 100 جنيه و110 جنيهات، ويبلغ سعر اللحم الجملي إلى 100 جنيه، بحسب عبد الباسط.

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