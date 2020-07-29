الملا: تراجع ملحوظ لاستهلاك المنتجات البترولية والغاز في آخر 5 أشهر

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن معدلات الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الخمسة أشهر الماضية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مستقبل الطاقة فى مصر" مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية بكل من واشنطن وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وبالقاهرة.

وشهدت الشهور الأخيرة ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها من فرض حظر تجول ليلي، وتحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، ووقف بعض الأنشطة، وهو ما أسهم جزئيا في تراجع الطلب على منتجات الوقود.

وذكر الوزير، خلال الجلسة النقاشية، أن قطاع البترول حقق نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية المعلنة.

وفيما يخص التعاون على المستوى الإقليمي، أكد الوزير أنه رغم الظروف الحالية والقيود التي كانت مفروضة على السفر فإن جهود التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة بشرق المتوسط شهدت نشاطا مكثفا، حيث تم عقد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة خلال العام الحالي.

وأضاف أنه تم أيضا عقد عدد من الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال شهر مايو الماضي للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمناقشة خطط العمل المقترحة والتي تم المصادقة عليها مؤخراً من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى.

كما تمت مناقشة خارطة طريق منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة والتخطيط للتوقيع النهائي على الميثاق المؤسس للمنتدى، بحسب الوزير، أشار إلى أن استمرار الاجتماعات المشتركة مع الدول أعضاء المنتدى يؤكد الرغبة القوية للتعاون من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة بالكامل.

وقال الوزير إن قطاع البترول أطلق من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول مبادرات لتدريب الكوادر الشابة وإعدادهم للقيادة على أسس علمية مع الاهتمام في المقام الأول بخوضهم لمعايشة عملية في مواقع العمل الفعلية وإكسابهم العديد من المهارات من خلال التعرف ميدانيا على الأنشطة العملية في مجال الصناعة البترولية.

وأضاف أن مشروع التطوير والتحديث يهتم بتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة والرقمية في كافة مراحل الصناعة لتحسين العملية الإنتاجية.

وشارك في الجلسة النقاشية جون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس شركة أباتشي العالمية، وكوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، وهشام فهمي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية.