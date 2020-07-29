بروتوكول تعاون بين البريد والهيئة العربية للتصنيع لتطوير الخدمات البريدية

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد بهدف تطوير الخدمات البريدية بالاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم إنه تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد أو المناطق النائية.

وتهدف ههذ الخطوة لتقليل الكثافة على مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

وقال وزير الاتصالات في البيان إن هذا التعاون سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد المصري بما يتواكب مع الدور الحيوي الذي يقوم به كأحد المنافذ المقدمة لخدمات مصر الرقمية؛ بالإضافة غلى دوره في تعزيز الشمول المالي عبر مكاتبه الممتدة على مستوى الجمهورية.

وقال عبد المنعم التراس، إنه تم بحث تطوير الخدمات البريدية من خلال تدبير احتياجات هيئة البريد؛ مشددا على تعميق التصنيع المحلي واستغلال كافة الطاقات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتلبية كافة الاحتياجات لهيئة البريد بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامًا واحدًا، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية.

وستلبي الهيئة العربية للتصنيع بموجب البروتوكول متطلبات الهيئة القومية للبريد ومنها على سبيل المثال المتعلقة بتدبير احتياجات الهيئة القومية للبريد من نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وتصنيع ماكينات ATM، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم والتكنولوجيا الحديثة وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك مختلف أنواع التجهيزات، والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظام موفر المياه الذكي فضلا عن تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية والهندسية ورفع الكفاءة والصيانة للمباني والمنشآت.