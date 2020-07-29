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ارتفاع الطماطم والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:31 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
ارتفاع الطماطم والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 10 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 1.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

البامية بين 17 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الخيار البلدي

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