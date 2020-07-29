ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى بين 20 و23 جنيها، ، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 65 و75 جنيها.
وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و290 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح 42 و48 جنيها.
واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 جنيها و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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