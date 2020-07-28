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أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم

04:58 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بنحو جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 865 جنيهًا مقابل 866 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 741 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 988 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6920 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب قفزات متواصلة في مصر منذ الأسبوع الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار الذهب العالمي، وسط مخاوف من تأثيرات تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والخلافات بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 1.5 دولارًا بنسبة 0.08%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1943 دولارا في الساعة الرابعة و50 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الجرام بنحو جنيهين.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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