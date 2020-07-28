أوكسفورد بيزنس تتوقع خروج مصر من أزمة فيروس كورونا في وضع قوي

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لمؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب للاستشارات الاقتصادية أن تخرج مصر من أزمة فيروس كورونا في وضع قوي، مشيرًا إلى أنها في وضع جيد لجذب الاستثمارات الدولية.

وأضافت في تقرير مطول عن الاقتصاد المصري في 2020 أن الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا، نجح خلالها برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي في تسريع وتيرة النمو في مصر، وخفض عجزها المالي.

وبحسب التقرير فإن خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية وترشيد البيروقراطية في البلاد أدى لارتفاع مصر بشكل مطرد في التصنيفات العالمية.

وقال التقرير إن هذا التقدم الذي أحرزته مصر تعطل بسبب آثار إحدى أكبر الصدمات الاقتصادية الدولية منذ عقود وهي جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير فإن التخفيف من تأثير فيروس كورونا يجب أن يكون هو التركيز الرئيسي لسياسة الحكومة المصرية على المدى القصير.

وقال التقرير: "مع ذلك فإنه في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وأساسيات قوية، فإن مصر في وضع جيد لجذب الاستثمارات الدولية والخروج من الأزمة في وضع قوي".