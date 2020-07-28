عيد الأضحى يعيد النشاط لمبيعات محلات الأحذية بعد شهور من ركود كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سوق الأحذية يشهد نشاطا بالمبيعات خلال الأسبوع الجاري، ومع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف هاشم، أن هذا الأسبوع يعتبر أفضل الأسابيع في حركة البيع والشراء بالمحلات بعد ركود دام لعدة أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وكانت محلات الأحذية شهدت ركودا كبيرا بحركة البيع والشراء نتيجة انتشار فيروس كورونا الفترة الماضية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وتابع هاشم، أن العديد من محلات الأحذية والشنط تشارك في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز المنتج المحلي، بنسب تخفيضات تتراوح بين 20 و40% على حسب الموديل.

وتوقع هاشم، أن تساهم المبادرة في تنشيط حركة البيع والشراء أكثر بالمحلات خلال الفترة الماضية.

وأطلقت الحكومة، الأحد الماضي، مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.