البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى من الخميس حتى الاثنين
02:10 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
القاهرة- مصراوي:
قررت البورصة تعطيل عملها بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف عملها يوم الثلاثاء 4 أغسطس.
وكانت الحكومة قررت أن تكون إجازة عيد الأضحى من يوم الخميس حتى يوم الاثنين وكذلك الحال بالنسبة للبنوك العاملة في مصر.
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