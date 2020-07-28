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البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى من الخميس حتى الاثنين

02:10 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى من الخميس حتى الاثنين

البورصة المصرية

القاهرة- مصراوي:

قررت البورصة تعطيل عملها بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف عملها يوم الثلاثاء 4 أغسطس.

وكانت الحكومة قررت أن تكون إجازة عيد الأضحى من يوم الخميس حتى يوم الاثنين وكذلك الحال بالنسبة للبنوك العاملة في مصر.

البورصة عيد الأضحى المبارك أجازة

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