البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى من الخميس حتى الاثنين

القاهرة- مصراوي:

قررت البورصة تعطيل عملها بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف عملها يوم الثلاثاء 4 أغسطس.

وكانت الحكومة قررت أن تكون إجازة عيد الأضحى من يوم الخميس حتى يوم الاثنين وكذلك الحال بالنسبة للبنوك العاملة في مصر.