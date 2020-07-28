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أرباح الدلتا للسكر تتراجع 75% خلال النصف الأول من العام الجاري

01:57 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
أرباح الدلتا للسكر تتراجع 75% خلال النصف الأول من العام الجاري

شركة الدلتا للسكر

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة الدلتا للسكر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75% لتسجل 52.1 مليون جنيه مقابل 211 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح بسبب الظروف التي يمر بها العالم من آثار فيروس كورونا، الذي أدى إلى هبوط كبير في أسعار السكر العالمية، وتبعها انخفاض في أسعار السكر المحلية وانخفاض المبيعات لغلق قطاع كبير من مستخدمى السكر مثل المنشآت السياحية والنوادي والكافيتريات وأثر ذلك على انخفاض متوسط سعر السوق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 26%.

وزادت التدفقات النقدية للشركة من أنشطة الاستثمار خلال الفترة بنسبة 335% بينما تراجعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنسبة 42% وأنشطة التمويل بنسبة 40%.

وكانت الحكومة قررت في يونيو الماضي، حظر استيراد السكر، لمدة 3 أشهر، لدعم الشركات المحلية، وسط تراجع أسعار السكر عالميا، بسبب أزمة كورونا.

وشركة الدلتا للسكر هي شركة عامة تم تأسيسها في يناير 1978 وتعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على المنتجات الزراعية.

أرباح الشركات الدلتا للسكر

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