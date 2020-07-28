مذكرة بين فودافون ومعهد تكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة للعمل الحر

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وشركة فودافون مصر بهدف تحقيق شراكة استراتيجية من خلال منصة begin للعمل الحر التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب عن طريق الإنترنت.

وقال بيان صحفي من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء إن المنصة تعد بمثابة حلقة وصل بين رواد الأعمال الحرة بسوق العمل المصري وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإتمام المعاملات بسهولة وبطريقة مؤمنة تضمن حقوق الطرفين.

ويأتي ذلك فى إطار التوجهات العالمية والمحلية نحو الاهتمام بالعمل الحر Freelancing ؛ وفي ظل الدور الهام لمعهد تكنولوجيا المعلومات في تقديم برامج تدريبية متميزة على منصة المعهد (مهارة تك) وتنفيذ مبادرة (شغلك من بيتك) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب البيان.

وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، بحسب البيان.

وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ وتهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لهم لإعادة اكتشاف قدراتهم وتحفيزهم ومساعدتهم على اكتساب الخبرات اللازمة من أجل الحصول على مستقبل أفضل وتوفير فرص عمل حر لمختلف فئات الشباب، وفقًا للبيان.

وتوفر منصة "بيجن"begin التي ستطلقها شركة فودافون مصر العديد من البرامج والدورات التدريبية المتاحة على منصة (مهارة تك) بالتعاون مع المعهد باعتباره المزود الحصري للمحتوى التدريبي، كما ستشارك منصة "بيجن"begin أيضاً في مبادرة (شغلك من بيتك).