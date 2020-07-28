كيف استفادت مصر من تراجع أسعار البترول في الربع الأول من 2020؟



كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي تراجع عجز الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة 405.1 مليون دولار بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مستفيدا من تراجع الأسعار العالمية للبترول.

وقال البنك في بيان عن أداء ميزان المدفوعات في 9 أشهر، إن عجز الميزان التجاري البترولي تراجع خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي إلى 40 مليون دولار مقابل 445.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن المدفوعات عن الواردات البترولية تراجعت بمعدل 21.3% خلال أول 3 أشهر من عام 2020 لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وذلك بالرغم من ارتفاع إجمالي الكميات المستوردة.

وتراجعت الأسعار العالمية للبترول بمعدل 18.8% خلال الربع الأول من عام 2020 لتسجل 49.1 دولار للبرميل مقابل 60.5 دولار للبرميل في نفس الفترة من 2019، وفقا لبيانات المركزي.

وانخفضت أيضا حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 8.9% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجع المركزي انخفاض الصادرات البترولية إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول خلال الفترة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض الكميات المصدرة من البترول الخام والغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية.

الميزان البترولي في 9 أشهر

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 773.3 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2019-2020 مقابل 294.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة تراجع 162.8%.

وانخفضت حصيلة الصادرات البترولية إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية مارس 2020 مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، بتراجع نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 13.9%، وذلك كنتيجة لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

كما انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية إلى نحو 8.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل نحو 8.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بقيمة تراجع 707.2 مليون دولار بنسبة 8%.

وأرجع المركزي تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية إلى تراجع الواردات من المنتجات البترولية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من عام 2018-2019، في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.