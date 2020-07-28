مساعد وزير المالية: 144 مصنعًا و1250 تاجرًا يشاركون في "مايغلاش عليك" حتى الآن

كتبت-دينا خالد:

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، لمصراوي، إن مبادرة "مايغلاش عليك" تلقى إقبالًا كبيرًا من المصنعين والتجار للمشاركة فيها.

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم تسجيل 144 مصنعًا ونحو 1250 تاجرًا، حتى الآن، للمشاركة في المبادرة وتقديم تخفيضات للمواطنين.

وأطلقت الحكومة يوم الأحد الماضي، مبادرة رئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وبحسب عبد الفتاح، فإن السلع التي تم تسجيلها في المبادرة وتحمل تخفيضات تصل إلى 20%، تبلغ نحو 4200 سلعة.

وأوضح عبد الفتاح، أن الإقبال من قبل المواطنين، على الشراء لا يزال ضعيفًا، فالأغلب يعلم أن مدة المبادرة 3 أشهر، فينتظر الكثير انتهاء موسم عيد الأضحى.

وتوقع، عبد الفتاح، أن يزيد الإقبال مع انتهاء أغلب الشركات والتجار من التسجيل، ويتضاعف الإقبال في الشهر الثالث من المبادرة قبل نهايتها.

وتابع عبد الفتاح، أن الموقع الإلكتروني للمبادرة، يسجل يوميا ملايين الزيارات من أنحاء الجهورية.