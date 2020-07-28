"إيبيكو" المصرية تبدأ إنتاج عقار "ابيفلوفير" لعلاج كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

بدأت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، الإنتاج الفعلي لمستحضر ابيفلوفير- فافيبيرافير 200 مجم والذى يستخدم فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على بدء التصنيع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن المستحضر تم اعتماده ضمن الأدوية المستخدمة في علاج كورونا في روسيا والصين، وإنها بدأت التصنيع بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأضافت الشركة أنه سيتم قريبا بدء تصنيع مستحضر ريميديسيفر، بحسب البيان.

وقال أحمد الكيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا في شهر مارس الماضي وحتى الآن أنتجت ايبيكو ملايين العبوات من المستحضرات استعانت بها وزارة الصحة في مواجهة الوباء بلغت أكثر من 16 مليون عبوة حتى منتصف يوليو.

وتنتج الشركة مستحضرات خفض الحرارة سيتال (باراسيتامول) ومضادات الالتهاب ديكساميثازون أمبول، والمضادات الحيوية ابيثرومايسين، والفيتامينات وأدوية تعزيز المناعة، سيفيتيل أقراص فوارة (فيتامين سي) فيروفول زنك، بحسب البيان.

وتعمل ايبيكو – منذ عام 1980 - في إنتاج المستحضرات الطبية، وتنتج نحو 400 مستحضر صيدلي تغطي 25 مجموعة علاجية، وتمتلك مصنعين، وتبلغ حصتها السوقية نحو 21% من إجمالي صادرات الأدوية في مصر.