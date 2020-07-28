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تاون جاس تعلن عن عطل فني بالخط الساخن وتخصص أرقام طوارئ

11:13 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
تاون جاس تعلن عن عطل فني بالخط الساخن وتخصص أرقام طوارئ

توصيل غاز - صورة ارشيفية

كتب- أحمد السيد:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) عن وجود عطل فني في الخطوط الأرضية لغرفة العمليات المركزية والخط الساخن.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنه نظرا لذلك فقد تم وضع أرقام بديلة في حالة الطوارئ وهي

01066629381

01001054836

شركة تاون جاس الغاز الطبيعي

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