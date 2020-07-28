تاون جاس تعلن عن عطل فني بالخط الساخن وتخصص أرقام طوارئ

كتب- أحمد السيد:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) عن وجود عطل فني في الخطوط الأرضية لغرفة العمليات المركزية والخط الساخن.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنه نظرا لذلك فقد تم وضع أرقام بديلة في حالة الطوارئ وهي

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