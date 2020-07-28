تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى بين 20 و22 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 جنيها و130 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.