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فيتش تؤكد تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

04:19 م الإثنين 27 يوليه 2020
فيتش تؤكد تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

كتبت- ياسمين سليم:

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن تصنيف مصر مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والإلتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وتوافر السهل لتمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن عجز الموازنة العامة الكبير وزيادة الدين الحكومي العام وضعف الحوكمة لا يزالون يقيدون التصنيف الائتماني لمصر.

وكالة فيتش التصنيف الائتماني مصر الإصلاحات المالية

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