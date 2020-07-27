فيتش تؤكد تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
كتبت- ياسمين سليم:
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن تصنيف مصر مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والإلتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وتوافر السهل لتمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن عجز الموازنة العامة الكبير وزيادة الدين الحكومي العام وضعف الحوكمة لا يزالون يقيدون التصنيف الائتماني لمصر.
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