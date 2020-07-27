صعود صاروخي لأسعار الذهب في مصر والجرام يواصل كسر الأرقام القياسية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في مصر متأثرة بصعودها الصاروخي عالميا، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها إضافية في منتصف اليوم، مقارنة بسعره في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 870 جنيهًا مقابل 855 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 745 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 994 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6960 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 40 دولارًا بنسبة 2.15%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1942 دولارا في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.