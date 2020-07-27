معيط يصدر قرارا بتعيين منى ناصر مساعدًا لوزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين منى ناصر ميلاد موسى مساعدًا لوزير المالية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة التي تتمتع بالكفاءة من المواقع القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، كلف الوزير منى ناصر بالاستمرار في الإشراف على مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية الذي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي له منذ سبتمبر الماضي.

وأكد ضرورة أن يعمل المشروع على النحو الذي يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتطوير جميع الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تنظم حركة التجارة الدولية لمصر، والارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية.

وأوضح الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يُساعد في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات المؤسسات الدولية التي تقيس تنافسية الدول من حيث بيئة الاستثمار والتجارة عبر الحدود.

وتعد الدكتورة منى ناصر من الكوادر المتميزة بوزارة المالية، حيث شغلت عدة مناصب أبرزها، بجانب مشروع النافذة الواحدة، منصب المدير التنفيذي لصندوق أرباب العهد، بحسب بيان الوزارة.

وعملت منى ناصر قبل ذلك مراقبًا ماليًا في عدد من الجهات العامة مثل حي غرب القاهرة، وهيئة التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، وجامعة عين شمس.

وتخرجت منى ناصر في كلية التجارة عام 1992، كما حصلت على ليسانس الحقوق عام 2005، وماجستير في الاقتصاد من تجارة عين شمس عام 2001، ونالت درجة الدكتوراه من ذات الكلية عام 2009 عن رسالتها التى جاءت بعنوان: "مشكلات تمويل التأمين الصحي وإمكانية مواجهتها دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة".

واجتازت الدكتورة منى ناصر العديد من الدورات التدريبية بجهات دولية ومحلية منها: دورة عن الحماية الاجتماعية نظمتها منظمة العمل الدولية في إيطاليا عام 2011، ودورتان عن سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي نظمهما صندوق النقد الدولي، الأولى في الكويت عام 2012، والثانية في النمسا عام 2013.

كما اجتازت منى ناصر دورة عن العدالة الاجتماعية والتنمية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية عام 2014، ودورة عن البرمجة المالية وسياسات الاقتصاد الكلي نظمها صندوق النقد الدولي لتنمية القدرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن عام 2017، وأخرى عن الأطر المالية نظمها صندوق النقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2018.

واجتازت منى أيضا دورة عن تنمية وبناء المهارات القيادية نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2018، ودورة عن التخطيط والتنبؤ بالأزمات وصناعة القرار من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2018، ودورة البرنامج الوطني 2030 نظمها البنك المركزي المصري بالمعهد المصرفي عام 2019.