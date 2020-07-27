أسعار الذهب في مصر تصل لمستوى تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد الجرام بقيمة 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 855 جنيهًا مقابل 849 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 733 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 977 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6840 جنيهًا.

ووفقا لقول نجيب، فإن ارتفاع الذهب يرجع إلى زيادة الأوقية اليوم بالسوق العالمي بنحو 40 دولارا، حيث يتأثر السعر في مصر بالسعر العالمي.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 40 دولارًا بنسبة 2.12%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1942 دولارا في الساعة العاشرة و45 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.