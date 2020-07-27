أوراسكوم للاستثمار تقرر تقسيم الشركة وتأسيس أخرى في مجال الأنشطة المالية

كتبت- شيماء حفظي :

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تقسيم الشركة لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الأنشطة المالية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين؛ إن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقا لنظام التقسيم الأفقي.

ووفقا لنظام التقسيم الأفقي تظل شركة أوراسكوم للاستثمار (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهمها.

وأضاف البيان أن شركة أوراسكوم للاستثمار (القاسمة) ستظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية في زيادة رؤوس أموالها؛ وسوف تتخصص في القيام بأعمالها الاستثمارية المتنوعة.

وأوضح البيان أنه سينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح البيان أن الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسبة الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ التقسيم.

كما أوضح البيان أن مجلس الإدارة وافق على عقد التقسيم وأوصى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة بحيث تكون القيمة الاسمية لأسهم الشركة القاسمة 11 قرشا للسهم وأسهم الشركة المنقسمة 31 قرشا للسهم لذات عدد الأسهم.

كما أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة بحيث تظل تبعية 9 شركات تابعة للشركة القاسمة وتنقل تبعية شركة بلتون وثروة كابيتال القابضة للشركة المنقسمة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.