للتجار والمصانع.. تعرف على الشروط اللازمة للمشاركة في "مايغلاش عليك"

كتبت- شيرين صلاح:

نشر الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، الشروط اللازمة لمشاركة المصانع والتجار بالمبادرة.

وأطلقت الحكومة اليوم الأحد مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وحدد الموقع الشروط التي يجب توافرها في المصانع والتجار المشاركين بالمبادرة كالآتي:

- أن يكون المنتج مصري.

- المكون المحلي بالمنتج لا تقل نسبته عن 25% في المنتجات المشاركة في المبادرة.

- لا يسمح بدخول السلع والمنتجات الغذائية في المبادرة.

مميزات التسجيل بالمبادرة:

إنشاء موقع إلكتروني خاص بك على المنصة www.Mobadra.gov.eg/YourCompanyName .

• إضافة كافة منتجاتك (توصيف المنتجات – صور المنتجات – الأسعار – المخزون).

• تنمية وزيادة أرباحك من خلال البيع المباشر والجملة للمشترين وتحويل القيمة على حسابك البنكي مباشرة.

• الوصول لأكبر عدد من العملاء (صغار وكبار التجار المصريين) من خلال مكاتبنا في جميع محافظات مصر.

• توفير شاشة إلكترونية خاصة بمصنعك بكلمة مرور تتيح لك متابعة مبيعاتك وتلبية الطلبات الواردة وإضافة وتعديل المنتجات وعمل عروض مميزة للعملاء.

• توفير مدير مختص لحسابك لتقديم الدعم الفني والتقني لرفع المنتجات على المنصة عن طريق توفير خدمات التصوير والفوتوشوب.

وتتضمن المبادرة العديد من السلع التي سيتم إتاحة خصم على أسعارها من المصنعين والتجار بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

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