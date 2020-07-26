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سامسونج تدرس المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك"

04:55 م الأحد 26 يوليه 2020
سامسونج تدرس المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك"

شركة سامسونج

كتب- علاء حجاج:

قال قاسم حسن، رئيس قطاع أجهزة التلفزيونات الذكية في سامسونج مصر للإلكترونيات، إن الشركة تدرس المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد لإطلاق التليفزيون الجديد the frame tv بالأسواق.

وأضاف حسن أن الشركة تراهن على مصنعها في مدينة بني سويف بدعم المبادرة الجديدة، وبدأت سامسونج منذ يوليو في تقديم عروض وخصومات على منتجاتها، كذلك تجهز الشركة لإطلاق حملة تسويقية كبرى للتليفزيون الجديد مع أشهر مصممين الديكور في مصر ومصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.

وتمنح مبادرة مايغلاش عليك خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

ويستفيد من هذه المبادرة التي بدأت الحكومة في تطبيقها اليوم الأحد المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

سامسونج قاسم حسن مبادرة مايغلاش عليك

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