"المطابخ الإستانلس".. أبرز السلع الأعلى سعرا بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت قائمة السلع والمنتجات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، التي أطلقتها الحكومة اليوم الأحد، أن المطابخ الاستانلس ستيل سواء للمطاعم أو المنزلية كانت الفئة الأعلى سعرا على رأس القائمة.

ورصد مصراوي بعض أبرز السلع الأعلى سعرا ضمن قائمة السلع المشاركة في المبادرة، وذلك بعد تطبيق خصم الشركات والمصانع عليها، ومنها المطابخ والأثاث، والسخانات الشمسية.

أغلى السلع المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك"

- مطبخ مطعم ستانلس ستيل 100 فرد 340 ألف جنيه

- مخرطة طنابير السيارات 319.8 ألف جنيه

- مطبخ مطعم ستانلس ستيل 50 فرد 212.5 ألف جنيه

- مطبخ منزلي ستانلس ستيل موديل D بمبلغ 131750 جنيه

- مطبخ منزلي ستانلس ستيل موديل C بمبلغ 106250 جنيها

- مطبخ منزلي ستانلس ستيل 5 أمتار 76.5 ألف جنيه.

- غرفة نوم 52 ألف جنيه.

- غرفة نوم 45 ألف جنيه.

- سفرة تالين 42.5 ألف جنيه.

- سفرة نيو مارفيل 42.5 ألف جنيه.

- غرفة سفرة الكاسل 40250 جنيها.

- غرفة نوم 38.4 ألف جنيه.

- سفرة تركي 38.4 ألف جنيه.

- سخان شمسي سعة 750 لتر خزان استانلس 37917 جنيها.

- طاهي 4 بلاطة مربعة بالفرن يعمل بالكهرباء 36550 جنيها.

- سفرة استانلس 34.2 ألف جنيه.

- سخان شمسي سعة 250 لتر صلب مجلف 31600 جنيه.

- سخان شمسي سعة 500 لتر خزان استانلس 29898 جنيها.

- سخان شمسي 250 لتر صلب مجلف 25393 جنيها.

- مكتب مقاس 260*200*75 حرف L مثبت به وحدة أدراج 24840 جنيها.

- قلاية بطاطس 2 عين تعمل بالغاز 22950 جنيه.

- بوتاجاز 4 شعلة بالفرن يعمل بالغاز 22.1 ألف جنيه.

- نوفا سخان شمسي 18314.1 جنيه.

- نوفا سخان شمسي 14651.45 جنيه.

- نوفا سخان شمسي 13953.6 جنيه.

- سخان شمسي سعة 300 لتر- خزان استانلس 11339.1 جنيه.

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